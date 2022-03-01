Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию на 24:00 28 февраля по поводу вторжения России.

В ВСУ заявили, что противник теряет наступательный потенциал, но при этом продолжает "наносить огненное поражение военным и гражданским объектам и продолжает вести разведку самолетами, в том числе и с использованием воздушного пространства Республики Беларусь".

"Учитывая, что противник не оставляет стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, планирует приобщить наиболее подготовленные воинские части Республики Беларусь, завершающие сосредоточение вдоль государственной границы Украины", - сказано в сводке.

В ВСУ отметили, что ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.

В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. полагают в ВСУ. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

"По всем направлениям подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА "Bayraktar ТВ2" удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни в одном из направлений", - подытожили в ВСУ.

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