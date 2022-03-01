В Министерстве обороны Украины опубликовали утреннюю сводку от командования Воздушных Сил ВСУ за минувшие сутки.

По данным ВСУ, во время авианалета российских войск на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.

"Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35. У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага", - сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях. Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами в Черниговской области и близ Бердянска.

"Ну и традиционно, в очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз – три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов!" - заявили в ВСУ.

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