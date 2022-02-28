Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в целях введения в заблуждение российские войска используют государственную символику Украины.

Об этом главком ВСУ сообщил в Facebook в понедельник, 28 февраля.

"Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области. Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", - заявил Валерий Залужный.

Ранее "Страна" писала, что главком украинской армии сообщил, сколько граждан мобилизовали в первые дни войны.

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