В Сети опубликовано видео удара по городу Белая Церковь, что расположен под Киевом. Группа людей оказалась заблокирована в укрытии.

На видео можно заметить, как случайные прохожие разбегаются от близкого попадания снаряда.

После обстрела стало известно, что по городу были нанесены два удара, в результате которых группа людей оказались под завалами в подвале. В соцсети распространили просьбу о помощи.

"Люди звонят из-под завалов, просят о помощи", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Буче в подвале дома под завалами люди с детьми просят о помощи.

Также мы писали, что в Киеве и в Харькове власти объявили об угрозе ракетного удара.

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