Около 18:35 28 февраля в Киеве прозвучало несколько сильных взрывов - они были самыми громкими за последние пять дней, как началось вторжение российских войск на украинскую территорию. Вероятно, это были пущенные ракеты - возможно, баллистические.

Власти Киева тут же объявили об угрозе ракетного удара.

Через приблизительно 10 минут о трех ракетных ударах сообщили и в Харькове.

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