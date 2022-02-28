В Киеве и Харькове - сильнейшие за все время войны взрывы. Власти объявили об угрозе ракетного удара
Около 18:35 28 февраля в Киеве прозвучало несколько сильных взрывов - они были самыми громкими за последние пять дней, как началось вторжение российских войск на украинскую территорию. Вероятно, это были пущенные ракеты - возможно, баллистические.
Власти Киева тут же объявили об угрозе ракетного удара.
Через приблизительно 10 минут о трех ракетных ударах сообщили и в Харькове.
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