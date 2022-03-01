Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня потребовал закрыть небо над Украиной, заявил, что если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО.

Вот полный список его основных заялений:

Сначала полное прекращение огня, потом - переговоры (то есть завтра переговоров не будет? - Ред.). Если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, нужны гарантии безопасности (то есть, на внеблоковый статус Зеленский в принципе согласен - Ред.). В США пока не готовы вводить бесполетную зону над Украиной.

О повестке накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной читайте здесь (https://t.me/stranaua/27999).

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

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В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.