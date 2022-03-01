Зеленский хочет прекращения огня перед переговорами с РФ и гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня потребовал закрыть небо над Украиной, заявил, что если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО.
Вот полный список его основных заялений:
- Сначала полное прекращение огня, потом - переговоры (то есть завтра переговоров не будет? - Ред.).
- Если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, нужны гарантии безопасности (то есть, на внеблоковый статус Зеленский в принципе согласен - Ред.).
- В США пока не готовы вводить бесполетную зону над Украиной.
О повестке накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной читайте здесь (https://t.me/stranaua/27999).
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