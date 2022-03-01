В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбил город. Он рухнул в районе рынка Лоск. Об этом сообщает глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что по городу только что нанесли очередной ракетный удар. Снова пострадал жилой микрорайон. Разрушена больница, есть погибшие и раненые.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.