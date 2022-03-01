Жители Харькова информируют о том, что в городе прозвучал мощный взрыв.

Сообщается, что истребитель сбросил бомбу на завод подъёмно-транспортного оборудования. Есть жертвы, точное количество пока неизвестно.

Напомним, сегодня утром , 1 марта, в центре Харькова российские войска обстреляли здание Харьковской ОГА на площади Свободы. Кроме того, днем в городе продолжились взрывы: местные жители сообщили, что слышали авиацию и взрыв, предположительно, в центре города.

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