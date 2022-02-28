В Харькове нанесен мощный удар по району Новых домов.

Соответствующее видео опубликовано местными Telegram-каналами в понедельник, 28 февраля.

Напомним, что в Харькове в результате сегодняшних обстрелов жилых районов погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, десятки человек получили ранения. Губернатор области заявил, что число жертв до конца не установлено

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 27 февраля, в Харькове погибла женщина, жилой дом которой обстреляли войска Российской Федерации. Еще 20 жителей дома были эвакуированы.

Также "Страна" сообщала, что мэр Броваров сообщил об авианалете на окраину города. Есть раненые.

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