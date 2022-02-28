Появилось видео удара по району Новых домов в Харькове
В Харькове нанесен мощный удар по району Новых домов.
Соответствующее видео опубликовано местными Telegram-каналами в понедельник, 28 февраля.
Напомним, что в Харькове в результате сегодняшних обстрелов жилых районов погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, десятки человек получили ранения. Губернатор области заявил, что число жертв до конца не установлено
Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 27 февраля, в Харькове погибла женщина, жилой дом которой обстреляли войска Российской Федерации. Еще 20 жителей дома были эвакуированы.
Также "Страна" сообщала, что мэр Броваров сообщил об авианалете на окраину города. Есть раненые.
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