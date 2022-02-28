Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором рассказал о последствиях жутких обстрелов в городе.

"Харьков пережил очень трудный день. 37 раненых, из которых 3 ребенка. Четыре человека вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - заживо сгорели в машине", - говорит Терехов.

Мэр Харькова рассказал о героической работе коммунальщиков, которые под обстрелами устраняли повреждения, вызванные взрывами, о том, что "город продолжает жить".

Терехов добавил, что в Харькове начнут создавать логистические склады, на которых будут аккумулировать продовольствие, чтобы потом раздавать его людям.

Напомним, что в Харькове в результате сегодняшних обстрелов жилых районов погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, десятки человек получили ранения. По словам губернатора Харьковской области, эта цифра не окончательная.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Броваров Игорь Сапожко заявил об авианалете на город. По его словам, в результате обстрела есть раненые. Атака была совершена на окраину города.

Также мы писали, что в Донецкой области продолжаются обстрелы мирных жителей. Под удар попали не менее девяти населенных пунктов.

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