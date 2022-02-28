В Харьковской области по статье "Госизмена" задержан мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов.

"Сегодня прошла спецоперация военных. Задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте", - написал Синегубов.

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