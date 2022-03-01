Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Отметим, что уже несколько дней с украинской стороны заявляют, что Беларусь намерена вступить в войну на стороне России. Но до сих пор этого так и не произошло", - прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

При этом Пентагон не видит признаков направления белорусских войск в Украину.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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