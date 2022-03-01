Во вторник, 1 марта, от удара пострадала Бородянка в Киевской области. Говорят, что это был удар российской авиации.

В сети появились фото и видео последствий. В городе огромные разрушения.

Бородянка после авиаудара 1 марта 2022 года

Удар пришелся по дому в Бородянке.

Ещё одно видео из Бородянки после авиаудара. Огромные разрушения жилых домов.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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