В столице в 17 вечера прозвучали сильнейшие взрывы. Местные жители сообщают о том, что удар пришёлся по киевской телебашне в районе Сырец, которая находится на улице Дорогожицкая,10.

Между тем, очевидцы утверждают, что ударов по телевышке было два.

Кроме того, в столице объявили воздушную тревогу и попросили всех немедленно последовать в бомбоубежища.

Следующее видео - второй удар по Киевской телевышке.

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