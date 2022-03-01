В Купянске Харьковской области местные жители вышли на протест с требованием к российским войскам покинуть город. Людей разгоняют светошумовыми гранатами.

Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

На видео слышны взрывы, также заметно, что против собравшихся применяют слезоточивый газ. У некоторых людей с собой флаги Украины.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

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