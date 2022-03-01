В Сумах угроза уличных боев. В Тростянец зашла колонна тяжелой техники российских войск

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий на своей странице в Фейсбук заявил, что в Сумах есть угроза уличных боев. Также, по его словам, в Тростянец зашла колонна тяжелой техники российских войск.

Напомним, "ДНР" и армия России ведут наступление на Мариуполь. Город хотят взять в кольцо.

Также писали, что вслед за пехотой и разведгруппами в Херсон вошла российская техника.

Кроме того, сообщалось, что спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники близ Киева.

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