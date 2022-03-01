Утром во вторник, 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.

Об этом в Facebook написал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"Уважаемые измаильчане! Произведен ракетный удар по воинской части (РЛС) в с.Лощиновка", - сообщил он.

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