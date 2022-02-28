В Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Об этом говорится в сводке, опубликованной в Facebook.

Генштаб сообщает, что во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

"В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов. Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу", - сообщает Генштаб.

ВСУ заявляют, что им удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя противника отказываться от наступления.

"По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника. Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения", - сообщает Генштаб.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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