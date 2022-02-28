Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить санкции против России. Он заявил, что говорил с Владимиром Путиным в течение двух часов в воскресенье. По словам Болсонару, Бразилия останется нейтральной в конфликте.

Об этом сообщает Reuters.

"Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Мы не будем принимать чью-либо сторону, мы будем продолжать сохранять нейтралитет и помогать всем, чем возможно", - сказал Болсонару.

Также он заявил, что выступает против любых санкций, которые могут иметь негативные последствия для Бразилии, сославшись на российские удобрения, которые имеют решающее значение для ее гигантского агропромышленного комплекса.

По мнению Болсонару, Путин "не хочет устраивать резню нигде", а говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, он сказал, что украинцы "отдали надежду своей нации в руки комика".

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