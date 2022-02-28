Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, с какими трудностям столкнулись страны Запада при составлении санкций в отношении России.

Об этом пишет в Telegram-канале РИА "Новости".

По данным агентства, которое приводит слова Борреля, РФ в последние годы размещала много своих резервов в странах, где Евросоюз не может их заблокировать.

"Мы не можем заблокировать резервы российского Центробанка, которые находятся в Москве или Китае", - сказал он.

Также, по словам представитель ЕС, нельзя за ночь вырезать из SWIFT финансовую систему страны, которая мощно связанна с экономиками других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Также мы писали, что Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство ЕС для России и отключение отдельных банков России от SWIFT, по словам Борреля.

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