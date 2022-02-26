Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции стран Запада являются "чудесными запретами", а военная операция на украинском Донбассе "будет проведена в полном объеме".

Соответствующий пост он оставил в соцсети "Вконтакте".

"Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России", - говорится в сообщении.

Медведев предупредил о возможности полного прекращения дипотношений со странами, которые ввели санкции.

"Санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели - в том числе для прерывания диалога по стратегической стабильности. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", - заявил Медведев.

Кроме того, считает Медведев, Россия также способна закрыть свои дипломатические учреждения в мире, а диалог продолжать, "рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".

Напомним, США и Евросоюз приняли решение принять санкции против Путина и Лаврова из-за нападения России на Украину.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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