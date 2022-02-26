В Сети появилась информация, что ресурс PornHab ввел санкции против российских пользователей, перекрыв им доступ к своей продукции. Однако, такие сведения являются фейком.

На официальной странице в Twitter PornHab данные о каких-либо ограничениях для пользователей из России отсутствуют. При этом все ссылки ведут на аккаунт неизвестного пользователя с геопозицией в Нидерландах, абсолютно не связанного с ресурсом PornHab. Твит на его странице, где говорится о санкциях, похоже, что просто придуман им самим.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против президента России и главы Министерства иностранных дел РФ.

Также мы писали, что США вслед за Евросоюзом введут санкции против Путина и Лаврова.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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