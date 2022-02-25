Власти Грузии не планируют поддерживать экономические и финансовые санкции Запада, которые вводятся против России из-за ее нападения на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает ТАСС.

По его словам, в Тбилиси следят за действиями международных партнеров, однако не собираются их поддерживать.

"Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - сказал Гарибашвили.

Отметим, ранее мы публиковали список фигурантов санкций США против России за вторжение в Украину.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.