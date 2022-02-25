Грузия не планирует поддерживать санкции, который Запад вводит против России из-за Украины
Власти Грузии не планируют поддерживать экономические и финансовые санкции Запада, которые вводятся против России из-за ее нападения на Украину.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает ТАСС.
По его словам, в Тбилиси следят за действиями международных партнеров, однако не собираются их поддерживать.
"Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - сказал Гарибашвили.
Отметим, ранее мы публиковали список фигурантов санкций США против России за вторжение в Украину.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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