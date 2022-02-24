Ожидается, что сегодня вечером президент США Джо Байден объявит о введении санкций против окружения президента РФ Владимира Путина, который в ночь на 24 февраля объявил о военной спецоперации против Украины.

На 19:00 по Киеву анонсировано обращение главы США Байдена. Сейчас он проводит совещание с сектором безопасности, а затем у него запланированы консультации с лидерами "Большой семерки".

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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