Байден вечером объявит о санкциях против окружения Путина
Ожидается, что сегодня вечером президент США Джо Байден объявит о введении санкций против окружения президента РФ Владимира Путина, который в ночь на 24 февраля объявил о военной спецоперации против Украины.
На 19:00 по Киеву анонсировано обращение главы США Байдена. Сейчас он проводит совещание с сектором безопасности, а затем у него запланированы консультации с лидерами "Большой семерки".
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.
Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.
Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.