Евросоюз готов принять в ЕС беженцев из Украины и "хорошо подготовлен" к этому, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также написала у себя в Twitter, что ЕС работает по оказанию максимальной поддержки Украине.



"Поговорила с президентом Зеленским, поскольку он организует оборону от военной атаки со стороны России. Я подтвердила ему, что мы неустанно работаем, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украине. Обсудим ее также на саммите ЕС и G7", - написала глава ЕК в Twitter.

Напомним, о готовности принять беженцев из Украины ранее заявляла в интервью Euronews еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Внимание сосредоточено на наблюдении за очень опасной ситуацией в Украине. Мы не знаем, каким будет следующий шаг [президента РФ Владимира] Путина, но мы должны быть готовы к началу массового притока беженцев из Украины в ЕС", - сказала она.

Интенсификация военной кампании Москвы может вскоре привести к волне мигрантов, которые будут искать убежища в расположенных по соседству с Украиной странах ЕС. На данный момент крупных перемещений людей не отмечается. "Мы запросим поддержку у агентства по делам беженцев ЕС при обработке заявок на получение убежища, поддержку [агентства Европейского союза по безопасности внешних границ] Frontex при регистрации [людей] и администрировании границ, а также поддержку Европола", - добавила Йоханссон.

Как писала "Страна", в Евросоюзе ожидали более миллиона беженцев в случае "вторжения России в Украину". Сегодня, 24 февраля, Путин объявил о "военной операции" в Украине и российские войска прорвали границу. С раннего утра идет обстрел военных объектов и баз Украины, Рада ввела военное положение.