Европейский Союз, который уже официально принял санкции против России за признание "ДНР" и "ЛНР", готов ввести новые ограничения.

Второй пакет санкций могут ввести, если российские войска войдут на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

"Россия решила пойти на серьезную эскалацию этого конфликта, признав независимость Донецкой и Луганской "народных республик" и уточнив, что они имеют в виду это на территории не того, что фактически контролируется так называемыми "республиками", а на всей территории Донбасса, поэтому мы сталкиваемся с серьезной эскалацией", - сказал Домбровскис.

По его словам, если произойдет "дальнейшее вторжение на территорию Украины", то Евросоюз готов усилить санкции. Ограничения могут коснуться области торговли и экспортного контроля.

"Введение сильных санкций против России окажет определенное влияние на экономику ЕС, и мы должны быть готовы к этому. Но здесь на кону безопасность и территориальная целостность Украины", - заявил Домбровскис.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость "ЛНР" и "ДНР". После этого ряд стран, в том числе СШЩА и Великобритания, ввели санкции против РФ.

23 февраля Евросоюз официально принял санкции против РФ. Среди прочего санкции ввели в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР" (заморозка активов, запрет на въезд в ЕС).

Также сообщалось, что Байден ввел санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее должностных лиц.