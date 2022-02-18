В Европейский союз может приехать более миллиона беженцев, в случае "вторжения России в Украину", о котором продолжают писать западные СМИ.

Об этом со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"По оценкам, в ЕС может прибыть от 20 000 до более миллиона беженцев", - заявил Схинас, добавив, что ЕС "готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите".

По словам вице-президента ЕК, в Украине проживает около 20 000 граждан Евросоюза и что "существует также значительная группа населения, имеющая корни в ЕС".

Также Схинас считает, что беженцев могут использовать как средство давления на ЕС, как это было в Беларуси.

Напомним, Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины в случае "российского вторжения".

Также и в Эстонии заявили о готовности принять беженцев из Украины в случае "вторжения России".

Вместе с тем, глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев ответила, что приоритет Лондона - возвращение британцев.