Авиакомпании подняли цены на авиабилеты из Украины в Лондон на 700 процентов, пользуясь паническими настроениями граждан Великобритании из-за ситуации с возможным вторжением России в нашу страну.

Об этом сообщает британское издание Express в четверг, 17 февраля.

По данным издания, такой взлет цен на авиабилеты произошел после призывов МИД Великобритании к гражданам покинуть потенциальную зону опасности из-за вероятного вторжения России в Украину.

Напомним, что замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что гражданам Великобритании не следует ожидать военной эвакуации со стороны правительства своей страны в случае конфликта в Украине, они должны покинуть украинское государство сейчас.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжает считать вероятность "российского вторжения" в Украину высокой и призывает президента РФ к деэскалации. По словам главы британского МИД, может произойти нападение на Киев или на восточную часть Украины. В Великобритании предполагают и совершение возможной провокации, "чтобы оправдать вторжение".

Также мы писали, что Великобритания объявила об открытии во Львове нового офиса, где можно будет получать документы и консульскую поддержку. Кроме того, посольство продолжает работу и в Киеве, несмотря на напряженную обстановку вокруг ситуации с "вторжением".