Посольство Великобритании остается в Киеве и продолжает работать, несмотря на слухи о возможном вторжении Российской Федерации в Украину.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила в своем Твиттере.

"Продолжаем работать в британском посольстве для помощи гражданам Великобритании и поддержки Украины", - написала Симмонс.

Между тем, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжает считать вероятность "российского вторжения" в Украину высокой и призывает президента РФ к деэскалации. По словам главы британского МИД, может произойти нападение на Киев или с восточной части Украины. В Великобритании предполагают и совершение возможной провокации, "чтобы оправдать вторжение".

Помимо этого, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что гражданам Великобритании не следует ожидать военной эвакуации со стороны правительства своей страны в случае конфликта в Украине, они должны покинуть украинское государство сейчас.

В интервью SkyNews Хиппи также заявил, что "британских военных не будет в Украине" в случае вторжения России. Инспекторы, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, покинут нашу страну.