Гражданам Великобритании не следует ожидать военной эвакуации со стороны правительства своей страны в случае конфликта в Украине, они должны покинуть украинское государство сейчас.

Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

В интервью SkyNews Хиппи также заявил, что "британских военных не будет в Украине" в случае вторжения России. Инспекторы, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля. По словам замминистра обороны, власти Великобритании не будут иметь возможность эвакуировать своих сотрудников из Украины в случае возможного вторжения российских войск в нашу страну.

Ранее мы сообщали о том, что Канада передислоцировала своих военных инструкторов в Украине к западу от реки Днепр, то есть дальше от границы с Россией. Такое решение было принято на фоне опасений "российского вторжения".

Также мы информировали о том, что МИД Великобритании порекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздержаться от поездок в Украину. А тех британцев, которые находятся в нашей стране, призвал покинуть Украину сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы.

Напомним, журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" ранее разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.