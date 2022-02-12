В МИД Украины заявили о важности "сохранять спокойствие и консолидироваться" на фоне сообщений о возможном вторжении России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий. Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николаенко.

По словам Николаенко, украинская дипломатия и армия с начала российской эскалации "прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий".

Напомним, президент США Джо Байден в ходе беседы с лидерами Евросоюза и НАТО заявил, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Эту же информацию представителям американского СМИ подтвердили несколько официальных лиц США.

"Страна" подробно разбирала четыре основных варианта "вторжения России" в Украину.

До этого сообщалось, что российский МИД начал утверждать, что мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение в Украину.