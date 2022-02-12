Посольство России в США назвали "абсолютно беспочвенными" заявления о том, что России готовится напасть на Украину во время или после Олимпиады.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ремарки Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что "агрессия" неминуема. Комментарии политиков, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов также упрекнул Вашингтон в том, что он продолжает "пускать пыль в глаза" и что детали разведданных не приводятся.

Напомним, по данным разведки США, в России рассматривают девять вариантов военного вторжения в Украину. При этом Москва якобы намерена захватить Киев в течение двух суток и выйти к Приднестровью. По оценкам экспертов оборонных и разведывательных ведомств США, при полномасштабном вторжении Россия может ударить в двух основных направлениях - с севера и юга.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

На фоне этого заявления американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации, а в Белом доме заявили о сокращении персонала посольства США в Украине.