Американские граждане, которые живут в Украине, сообщили "Стране", что стали получать звонки из посольства США в Киеве.

"Спрашивают, уехал ли я из Украины и собираюсь ли уезжать. Также сообщили что если будет конфликт, то они мне не смогут помочь с эвакуацией", - сказал "Стране" один из американцев, проживающих в Украине.

Напомним, что посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну и призвало американских граждан выехать из Украины.

"Продолжают поступать сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины", - предупреждают в посольстве.

Также в сообщении указано, что граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать их "в случае военных действий России где-либо в Украине".

"Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", - сказано в сообщении.

Также мы писали, что Государственный департамент призвал американцев покинуть Украину, а следом за ним страну призвал покинуть и лично президент США Джо Байден. Причём, Байден призвал это сделать немедленно.

Ранее США, Британия, Австралия и Канада объявили об эвакуации семей дипломатов из Украины.

О том, почему США начали эвакуацию посольства из Киева, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала журналист "Страны" Олеся Медведева.