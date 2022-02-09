Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в палаточном городке в приграничном районе Польше для того, чтобы организовать эвакуацию граждан США из Украины. Так администрация Джо Байдена пытается избежать хаоса при эвакуации, который возник летом в Афганистане.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официальные представители США заявили, что некоторые из 1700 военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса, направляемых в Польшу, в ближайшие дни начнут обустраивать контрольно-пропускные пункты, палаточные городки и другие временные объекты на границе Польши с Украиной, готовясь обслуживать прибывающих американцев. По словам официальных лиц, войскам не разрешено входить в Украину.

Их миссия будет заключаться в оказании материально-технической поддержки, чтобы помочь скоординировать эвакуацию американцев из Польши после того, как те прибудут туда из Киева и других частей Украины, вероятно, по суше. По данным официальных лиц, в Украине находятся около 30 000 американцев, и если Россия нападет, некоторые из них, вероятно, захотят быстро уехать.

По словам представителей министерства обороны, на планирование эвакуации из Украины повлиял опыт быстрой эвакуации более 100 000 американцев и афганцев из Кабула. Некоторые из военачальников, участвовавших в кабульской миссии, теперь возглавляют усилия США вокруг Украины.

"Все, кто пережил эвакуацию из Афганистана, считали ее замечательной, но в то же время и хаотичной. Это был грязный уход. Мы не хотим хаотического ухода из Украины", - сказал один из представителей министерства обороны.

Другие официальные лица заявили, что планирование эвакуации - благоразумная мера.

Издание сравнило ситуацию в Афганистане и Украине. В Афганистане захват страны талибами был молниеносным. Правительство же и армия Украины вряд ли падут, если Россия начнет полномасштабное вторжение, заявили официальные лица США. В США специалисты считают, что Россия скорее захватит часть Украины и вторжение может растянуться на длительный период.

А Белый дом и вовсе отверг сравнения с Афганистаном.

В Госдепартаменте же не стали комментировать подготовку Минобороны в Польше, но напомнили о рекомендации проживающим в Украине американцам покинуть страну.

Подготовка к эвакуации возложена на силы, которые США начали развертывать на прошлой неделе в странах - союзницах по НАТО, особенно тех, кто ближе всего к России и Украине. В дополнение к войскам 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше 18-й воздушно-десантный корпус армии США создает штаб оперативной группы в Германии, а подразделение армейских "Страйкеров" направляется в Румынию.

По крайней мере два генерала, сыгравшие важную роль в эвакуации из Афганистана, участвуют в планировании в Украине.

Генерал-майор армии Кристофер Донахью, который руководил эвакуацией из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле и был последним американцем, который сел в военный самолет и покинул Афганистан, сейчас возглавляет войска в Польше в качестве командира 82-й воздушно-десантной дивизии, прибывшей в минувшие выходные.

Генерал ВВС Жаклин Ван Овост, которая в августе возглавляла командование воздушной мобильности и руководила планированием эвакуации США из Кабула, теперь возглавляет командование транспорта США, координирующее перевозки для военных миссий США по всему миру.

В случае с Украиной эвакуация американцев до того, как Россия предпримет какие-либо действия, станет сигналом для Путина о том, что США считают вторжение неизбежным и что дипломатия для предотвращения конфликта бесполезна, заявили официальные лица США. В то же время многие опасаются, что в случае вторжения России американцы могут застрять в стране.

Байден, когда его спросили, должны ли американцы покинуть Украину, сказал, что надеется, что они это сделают.

"Если бы я был на их месте, если бы у меня был кто-нибудь там, я бы сказал уходить", - ответил он в понедельник.

Ранее "Страна" сообщала, что 4 февраля первые военные транспортники начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

Также мы приводили заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что дополнительные силы армии США разместят в юго-восточной части Польши недалеко от украинской границы.