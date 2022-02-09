Эстония готова принять в своей стране беженцев из Украины в случае "вторжения России" в нашу страну, вероятность которого отрицают в Минобороны. Речь идет об около 2000 человек.

Об этом сообщает "ERR" со ссылкой на слова министра социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало.

На вопрос журналиста о том, сколько людей Эстония готова принять в случае масштабной войны в Украине, министр ответила, что Таллин готов обеспечить проживание до 2 000 человек.

"Мы не знаем, как поведут себя украинцы, если начнется война, и является ли Эстония тем местом, куда они хотели бы попасть в первую очередь. Но, конечно, мы должны быть готовы, и сегодня мы достаточно хорошо подготовлены. В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но на случай чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживание до 2 000 человек", - рассказала Рийсало.

В то, что в Эстонию могут приехать порядка 20 000 граждан Украины, министр социальной защиты не верит.

"20 000 просителей убежища - это маловероятно. Но если они будут, мы, конечно, будем искать для них дополнительное жилье. И мы активно над этим работаем", - сказала Рийсало.

До 100 человек Эстония готова разместить в Вяо и Вягева, места проживания для еще 1 900 потенциальных военных беженцев правительство не раскрывают.

"Я думаю, вы прекрасно понимаете, что прибытие дополнительных людей, военных беженцев, в любом случае является бременем для эстонского общества. И чтобы облегчить это бремя, разумно информировать людей о реальных ситуациях и потребностях, а не сеять страх, говоря, что завтра к нам приедут массы людей, которые будут нуждаться в жилье и станут жить у вас по соседству. Опять же, мы не знаем, каковы шансы на эскалацию в Украине, и, точно так же, мы не знаем следующего шага, куда в таком случае направились бы украинцы", - объяснила Сигне Рийсало.

Напомним, ранее мы писали, что власти Эстонии обсудили готовность страны к последствиям в случае возможного "вторжения России в Украину" и составили карту готовности в сфере государственной обороны.

Кроме того, мы также сообщали, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания комитета национальной безопасности обратился к австралийцам с призывом немедленно покинуть Украину.