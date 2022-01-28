Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил в Раде, что не наблюдается никаких приготовлений к России к наступлению на Украину. В частности, не наблюдается увеличение численности войск. Более того, по его словам, число военных провокаций на Донбассе в последнее время снизилось.

Об этом Резников заявил во время Часа вопросов к правительству 28 января.

"В начале декабря мы наблюдали за 41 тактической группой и другими подразделениями российской армии, которые насчитывали 94 тысяч человек. С авиацией и морскими войсками это было около 110 тысяч человек. Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тысяч военных. С морской и авиационной компонентой – это около 130 тысяч", - заявил Резников.

По его словам, единственное, что отличается в военном плане - ситуация в Беларуси. Но прибывающие туда войска, по мнению Резникова, грозят Минску, а не Киеву.

"Атака мигрантов из Беларуси", о которой в Украине часто говорили в декабре, сейчас, по мнению Резникова, тоже нам не грозит.

"На сегодняшний день нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз. Что касается российских войск, прибывающих на учения в Беларусь – по своему составу, сейчас они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу и представляют больше угрозу Минску, чем Украине", - сказал Резников.

"В общем, продолжается прежняя линия украинских властей - все спокойно, оснований для паники нет, западные СМИ нагнетают истерию", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, вчера ОБСЕ зафиксировала перемещение людей в украинской военной форме в пределах участка разведения сил на Донбассе.

Также мы писали, что Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.