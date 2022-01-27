Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали неподалеку от города Золотое, в пределах участка разведения сил на Донбассе, перемещение людей в украинской военной форме на военном джипе.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 26 января.

"В населенном пункте Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), в пределах участка разведения, команда СММ зафиксировала военный джип, который двигался в северо-восточном направлении с 3 невооруженными людьми на борту в украинской военной форме", - сообщили в ОБСЕ.

В "народной милиции ЛНР" заявили, что речь идет о перемещении трех военнослужащих 24 ОМБР ВСУ.

Напомним, в последнее время в России и "ЛДНР" обвиняют ВСУ в подготовке к наступлению на Донбассе. Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем.

Также мы писали, что руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны пойдут на провокацию на Донбассе.