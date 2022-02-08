Дания повышает боеготовность для поддержки НАТО из-за ситуации в Украине
Дания повысит боевую готовность для поддержки Североатлантического Альянса из-за ситуации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба датского министерства обороны во вторник, 8 февраля.
В ведомстве заявили, что "ситуация с безопасностью в Европе обострилась в результате неприемлемого военного давления России на Украину".
В Минобороны Дании заявили, что готовность датского батальона, предназначенного для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней. В городе Слагельс соберут батальон и построят необходимые склады.
Кроме того, повысится готовность к отражению воздушного нападения - в случае необходимости на остров Борнхольм, где находится авиабаза, отправят два самолета F-16.
"Ранее такое уже случалось, когда активность российской авиации вблизи датского воздушного пространства увеличивалась", - добавили в ведомстве.
Напомним, Украина во время учений Беларуси и РФ проведет отработку маневров ВСУ с "Байрактарами" и "Джавелинами".
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