Дания повысит боевую готовность для поддержки Североатлантического Альянса из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба датского министерства обороны во вторник, 8 февраля.

В ведомстве заявили, что "ситуация с безопасностью в Европе обострилась в результате неприемлемого военного давления России на Украину".

В Минобороны Дании заявили, что готовность датского батальона, предназначенного для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней. В городе Слагельс соберут батальон и построят необходимые склады.

Кроме того, повысится готовность к отражению воздушного нападения - в случае необходимости на остров Борнхольм, где находится авиабаза, отправят два самолета F-16.

"Ранее такое уже случалось, когда активность российской авиации вблизи датского воздушного пространства увеличивалась", - добавили в ведомстве.

Напомним, Украина во время учений Беларуси и РФ проведет отработку маневров ВСУ с "Байрактарами" и "Джавелинами".

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