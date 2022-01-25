Российская армия усиливает разведку в районе границы с Украиной. Новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время получения необходимой информации", размещен в Белгородской области РФ (граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины - Ред.).

Об этом со ссылкой на данные Западного военного округа РФ пишет "РИА Новости".

"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в округе.

Также в Южном и Западном военных округах началась проверка боеготовности. Только в Южном военном округе в ней примут участие более 6 тысяч солдат армии РФ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко планирует стянуть к границам Украины "целый контингент белорусской армии".

Также мы писали о том, что в МИД РФ ранее обвинили Литву, Украину и Польшу в стягивании вооруженных сил к границам России и Беларуси.

Кроме того, мы сообщали, что в начале января New York Times опубликовала карту с диспозицией войск РФ на границе с Украиной.