Американская газета The New York Times опубликовало карту с возможным расположением российских войск на границе с Украиной. По информации издания, они могут быть задействованы в случае начала большой войны. Всего на карте указано десять групп войск.

Соответствующую публикацию NYT опубликовала в пятницу, 7 января.

Газета пишет, что карта составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков. В публикации указан род войск, их численность, разновидности техники. Эти войска, пишет газета, "угрожают эскалацией конфликта" с Украину и потенциально "могут открыть новый фронт". По информации издания, они "окружают Украину с трех сторон".

По данным западных и украинских чиновников, у границы с Украиной сейчас находятся 100 тыс. военных. Однако, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал военную операцию с участием 175 тыс. военных, пишет NYT. Издание также отмечает, что, по мнению аналитиков, пока неясно, планирует ли Москва вторгнуться на территорию Украины. При этом, отмечают они, сейчас Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.

На карте The New York Times указаны десять основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы. Почти все они, по данным издания, включают артиллерию, тяжелую технику и танки.

Издание сообщает, что 2 группы российских войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).

Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа, по информации газеты, находится в районе Волгограда, две – у границы с "ЛНР" и "ДНР", отмечает издание.

Кроме того, еще есть расположения военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.

Напомним, еще с осени западные СМИ пишут о планах России вторгнуться в Украину. Впрочем, В Кремле опровергают наличие у РФ планов вторгаться в Украину.

Также мы сообщали, что на брифинге по итогам заседания СНБО 30 декабря секретарь Совбеза Данилов несколько раз сказал, что вторжения России не будет. Также он заявил, что слухами о войне Украину запугивают.

Кроме того, сообщалось, что, по данным социологов, почти половина украинцев считают реальной угрозу вторжения России.