В американских СМИ начали задаваться вопросом: кому выгодна нынешняя военная истерия вокруг Украины и России.

Вопрос не праздный. Ведь даже Киев и Москва, невзирая на свой антагонизм, говорят, что никакого нападения на украинскую территорию не готовится. А тревогу бьют исключительно США, Британия и союзные им страны.

Начали уже высказываться мнения в пользу того, что продавливают конфликт круги, связанные с производством вооружений.

Причем появились доказательства, что неприкрытым лоббизмом занимаются в том числе производители "Джавелинов", которые сейчас массово поставляются в Украину.

"Страна" разобрала эту точку зрения.

"Хотят нажиться на войне"

Мнение о том, что военную истерию вокруг Украины и России раскручивают лоббисты американской военной промышленности, озвучили на консервативном телеканале Fox News.

Телеведущий Такер Карлсон в конце января заявил бенефициарами конфликта "США-Украина-Россия" является ВПК США.

"Кто выигрывает от постоянного подталкивания Вашингтона к войне с Россией? Мы мало задаем этот вопрос. США явно ничего не выигрывают", - считает он.

"А зачем они это делают? Это сложный вопрос. Спесь, глупость, психологические отклонения наших лидеров, массовый подкуп украинскими политиками через лоббирование, военно-промышленный комплекс Америки. И все эти факторы играют свою роль", - добавляет он.

По его словам, оборонка уже готовится к военным контрактам, связанным с Украиной.

"Военная промышленность думает, что самое время потратить денежки на военные контракты в Украине. Война с Россией вероятно будет очень доходной. Для ВАE Systems (британская военно-производственная компания - Ред.)", - заявил он.

Еще одно консервативное издание American Thinker затронуло ту же тему после выхода сюжета на Fox News. Ресурс отмечает, что публикации газет The Washington Post и Politico о конфликте в Украине часто выходят в рубриках, где рекламируется американская оружейная компания "Локхид Мартин".

Politico последовательно поддерживает тему "вторжения" и регулярно публикует слухи о том, что оно "скоро начнется".

Вот такая плашка появляется на ряде материалов Politico, которые касаются "вторжения России". При нажатии на "Узнать больше", ссылка ведет на сайт этой корпорации.

В целом такой блок виден практически на всех материалах раздела National Security Daily, который посвящен вопросам войны, безопасности и ВПК. То есть рубрика спонсируется оружейной компанией.

Как еще один пример, издание приводит материал "Вашингтон пост" с заголовком "Байден должен показать, что в случае необходимости США готовы поддержать Украину в военном плане". Автором выступил Майкл Викерс, который входит в совет директоров оружейной корпорации BAE Systems.

При этом газета, публикуя его мнение, не пишет, что Викерс имеет отношение к данной корпорации. А упоминает лишь, что он был офицером ЦРУ и замминистра обороны по разведке.

В статье говорится о том, что если Байден не усилит военную помощь Украине, и Россия сможет захватить эту страну, нынешний президент на второй срок не изберется.

"В различных изданиях появляются статьи, призывающие к вооруженному конфликту, где "спонсирующие компании" и авторы рассчитывают нажиться на этой войне", - подводит итог American Thinker.

Лоббизм под законопроект

Указанные выше публикации начали появляться в конце января. И, видимо, неслучайно.

12 января сенатор-демократ Джинн Шейхин подала законопроект под названием "Акт о защите суверенитета Украины". Он предусматривает выделение дополнительных 500 миллионов долларов на вооружение ВСУ, а также открытие новых кредитных линий.

Полмиллиарда помощи выводят Украину на третье место по внешним военным траншам США: сейчас три миллиарда в год получает Израиль и 1,3 - Египет.

Видимо, лоббистская деятельность и развернулась в поддержку этого документа. Который пока имеет неясные перспективы принятия из-за республиканцев, которые вместо этого предлагали проголосовать санкции против "Северного потока-2" (но демократы это прокатили).

Также это происходит на фоне того, как США и Британия наращивают военную помощь Украине: почти ежедневно в Киев прибывают борты с оружием и боеприпасами.

То есть пошел тренд на то, что Украина так или иначе начнет закупать больше вооружений у западных (в основном американских) корпораций.

Кстати, их котировки с декабря уверенно пошли в рост. У "Локхид Мартин" стоимость акции возросла с 295 евро 1 декабря до 350 в конце января.

К слову, именно "Локхид Мартин" производит "Джавелины", которые начали в больших количествах завозить в Украину за последнее время.

Подросли котировки еще у одного производителя из США - Raytheon, который делает те же "Джавелины" в партнерстве с "Локхид Мартин".

Похожая картина у BAE Systems.

То есть, не исключено, что на новостях о "вторжении России" акции оружейных корпораций идут в рост. И уже это приносит им огромные прибыли. Кроме того, законопроекты, которые вносятся в Конгресс, предполагают увеличение заказов у американского и британского ВПК, которые тесно переплетены.

Возможно, именно поэтому обе страны в лице своего политического истеблишмента столь активно "топят" на тему "Путин нападет".

Что, впрочем, не отменяет и других резонов, о которых мы детально рассказывали здесь.

Есть основания утверждать, что идет психологическая операция по раскрутке "угрозы вторжения". Целью которой может стать переформатирование политики Украины по ряду направлений - в том числе, по решению вопроса Донбасса, без чего Белый дом не может добиться прогресса в переговорах с Москвой на интересующих США направлениях.

Либо, как вариант, у американцев есть стремление как можно сильнее привязать к себе страны Евросоюза (которые переодически демонстрируют желания играть самостоятельную геополитическую игру), припугнув их "российской угрозой".

Все это так или иначе предполагает и более прикладные бонусы - такие как рост прибыли для ВПК, уже включившего свои лоббисткие возможности на полную мощность.

Причем открытые поставки оружия по итогу могут стать фактором, который позволит англо-американцам закрыть всю тему с "вторжением". Заявляя, что Россия "испугалась" этих поставок и отменила "нападение".