Вчера из США пошла целая россыпь заявлений о подготовке фейкового видео - с "атакой Украины" то ли на Донбасс, то ли на Россию.

Такое видео якобы готовит сама Россия, чтобы получить предлог для "вторжения".

Новые нагнетающие слухи из-за океана прозвучали в ответ на две вещи.

Во-первых, на постоянные и все более громкие заявления "республик" о подготовке наступления ВСУ. Во-вторых, на очередную порцию успокоительных заявлений Украины о том, что Россия нападать прямо сейчас не планирует.

Оказывается, по версии США, по-прежнему планирует, причем эти планы уже на финальной стадии своего воплощения.

Правда ли это и ждать ли войны - разбиралась "Страна".

От фейкового видео до "пробирки Пауэлла"

Реконструируем для начала, что говорили вчера в Америке.

Сначала в бой вступили крупнейшие медиа из пула Демократической партии США. The Washington Post и New York Times опубликовали два идентичных по содержанию материала.

Оба издания написали, что у американской разведки появились данные о подготовке Россией громкой провокации. Которая, мол, станет предлогом для "вторжения" в Украину.

По данным публикаций, Москва снимает постановочные видео и фото жертв нападения украинских сил на жителей Донбасса и, возможно, на территорию самой РФ.

СМИ не знают, будут ли эти жертвы реальными, либо речь об имитации. Но план якобы уже вошел в финальную стадию подготовки.

New York Times уточняет, что речь может идти о русскоязычных жителях Донбасса, которых, по данному сценарию, атакуют украинские военные. На видео, которое якобы фабрикуют российские спецслужбы, должны показать последствия взрыва с "разбросанными трупами", а также актеров, которые изображают скорбящих прохожих, соседей и родственников.

В том же ролике могут показать украинское вооружение, которое нанесло удар - к примеру, беспилотник.

При этом издание прямо говорит, что доказательств существования этого плана его источники в президентской администрации не предоставили.

После первых двух публикаций с аналогичной темой вышел телеканал CNN. По его данным, на видео может быть фейковая украинская военная техника или вооружение стран НАТО. Фальшивая атака на видео будет направлена в том числе против территории РФ, чтобы Кремль имел повод обвинить Киев не только в нападении на Донбасс.

Спустя некоторое время, эту информацию начали распространять уже официальные лица.

"Откровенно говоря, это показывает уровень цинизма. Мы не утверждаем, что это именно то, что они собираются делать. Мы говорим, что этот вариант находится на рассмотрении", - заявил заместитель советника по нацбезопасности при Байдене Джон Файнер.

Обращает на себя внимание оговорка, что Белый дом ничего не утверждает. И делает оговорку, что это лишь один из вариантов. То же самое сквозит и в заявлениях Пентагона.

"Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения... В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - заявил представитель минобороны США Джон Кирби.

Правда, некоторые американские журналисты все же усомнились в этой информации.

Интересный диалог произошел на брифинге в Госдепартаменте, чей представитель Нед Прайс тоже заявил о якобы готовящейся провокации. Журналист Associated Press Мэтт Ли возмутился, что власти США предлагают поверить им на слово и не пытаются представить хоть какие-то доказательства.

Приведем эту пикировку полностью.

Прайс: Российские спецслужбы планируют снять видео с инсценировкой нападения украинских военных на российскую территорию.

Мэтт Ли: Есть ли у вас какие-то доказательства?

Прайс: Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки.

Мэтт Ли: Утешение?! Я не спрашиваю, какую информацию распространяет российское правительство. Что это, вообще, означает? Я достаточно давно в профессии, чтобы помнить и заявления о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, и заверения в том, что Кабул не падет. Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того, что вы выходите сюда и говорите?

Прайс: Мне жаль, что вам не нравится содержание. Мне жаль, что вы ставите под сомнение информацию, которая есть в распоряжении американского правительства. Информация предается огласке, чтобы сдержать Россию. Если ничего из того, о чем предупреждают США, не случится, то это не значит, что информация не соответствует действительности. Если русские не дадут этому хода, это не является признаком того, что у них не было таких планов.

Мэтт Ли: Тогда это недоказуемо! Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства.

Прайс: Источником этого являются разведданные, которые мы рассекретили. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении.

В России назвали информацию американцев фейком и напомнили, как они сами под надуманным предлогом вторглись в Ирак.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла", - заявило посольство России в США.

Напомним, что Колин Пауэлл - это бывший госсекретарь США, который в Совбезе ООН пытался обосновать необходимость вторжения в Ирак. Он утверждал, что режим Саддама Хусейна производит биологическое оружие и продемонстрировал пробирку с белым порошком.

Позже выяснилось, что ЦРУ предоставило сфальсифицированные данные о разработке Ираком биологического оружия, а пробирка была фальшивой.

Позже глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация, озвученная США - "бред".

Почему снова активизируют тему "вторжения"?

Относиться ли серьезно к предупреждениям США?

С одной стороны - мы видим, что нагнетание темы с "вторжением" идет уже четвертый месяц. Но пока это все остается лишь словами. Тем более, что Штаты не впервые уже говорят о подготовке подобной провокации.

Еще 14 января США точно так же, из всех медийных и официальных рупоров трубили, что Россия собирается провести "операцию под чужим флагом" - то есть, под видом украинцев атаковать силы "ДНР" и "ЛНР". И сделать это поводом для вторжения.

Однако с тех пор ничего так и не произошло. Впрочем, у США есть ответ: мол, благодаря огласке Кремль отменил уже "засвеченную" операцию.

Тут, конечно, крайне удобная позиция - обвинять в неких намерениях, а когда никаких действий не происходит, говорить, что ты это и предотвратил. Но, как видим, такая схема уже начала напрягать даже американских журналистов.

То есть пока нет данных о том, что и нынешняя история с фейковым видео имеет под собой основания.

С другой стороны - масштаб нагнетания мало кого может оставить равнодушным.

В России и в "ЛДНР" уже пошли разговоры о том, что действительно готовится почва для некой провокации - чтобы обвинить в ней Москву, вызвать ее военный ответ и ввести санкции. Похоронив надолго и "Северный поток-2", и перспективы сближения России с Европой.

О скором наступлении Украины в последнее время активно говорят в "ДНР" и "ЛНР" (Киев такие намерения регулярно отрицает). Не исключено, что в США решили перебить эти заявления своей версией того, что может произойти ("не Украина нападет, а Россия инсценирует атаку ВСУ").

Правда, говорит ли это о том, что на Донбассе действительно готовится обострение - не совсем ясно.

В пользу этой версии еще приводят закрытие в YouTube каналов "республик", а также украинских СМИ, которые доносят альтернативную точку зрения на события в том числе по Донбассу. Мол, зачищают информационное поле перед провокацией - чтобы не звучало иных трактовок помимо американской (такое мнение уже озвучивают в самой "ДНР").

Но тут нужно заметить, что закрытие неугодных украинской власти каналов YouTube начал не вчера. Так, подсанкционные телеканалы ZiK, NewsOne и 112 лишились своих аккаунтов на видеохостинге еще в апреле.

Тем более, что украинцам в YouTube по-прежнему доступны куда более рейтинговые, чем ресурсы "ЛДНР" российские СМИ.

По другой версии, история с видео - это продолжение сугубо информационной кампании США по раскачке темы "вторжения России". Которая призвана, во-первых, перевести фокус из плоскости реальных переговоров с Москвой, которые ведут США в конфликтную с Кремлем сферу "Путин вот-вот нападет". Чтобы отвести от Байдена обвинения в сговоре с Россией (как в этом обвиняли Трампа).

Во-вторых, это способ давления на Украину, которая теряет остатки финансовой устойчивости на военной истерии. И вынуждена просить макрофинансовой помощи у Запада. А он готов ее давать только на политических условиях.

Условия могут быть совершенно разными - от нужных американцам назначений (например, главы САП) до реализации Минских соглашений (усилившееся давление Запада по этому вопросу признал недавно секретарь СНБО Данилов).

Также характерно, что новый виток тревожных вестей из-за океана появился после очередных попыток властей Украины сбить волну паники. Только утром четверга министр обороны Резников повторил, что вероятность "вторжения" крайне низкая, как вечером американцы начали говорить совершенно обратное. И нагнетать еще сильнее.

То есть, видимо, у американцев стоит задача поддерживать градус паники на определенном уровне. И, если так, то и новости о все более изощренных "провокациях" скорее всего будут и дальше появляться с какой-то периодичностью.

Ждать ли войны?

А вот выльются ли эти новости в реальную войну - пока вопрос далеко неоднозначный.

Точно понятно, что большая война Украины с Россией обеим странам не нужна. Киев не хочет рисковать потерей новых территорий. А Москве нужно торговать с Европой, запустить "Северный поток-2", а не получать санкции (да и расходы на Украину нести желания в Кремле явно нет).

Не нужна такая война и Евросоюзу, который это отчетливо демонстрирует, не поддерживая истерии со "вторжением".

То есть даже если предположить, что выгодна она только американцам (что далеко не факт, поскольку потеря Украины будет воспринята в мире как их новое глобальное поражение, а заодно и еще более сблизит Россию и Китай), то вряд ли они решатся на такую авантюру, не достигнув единства с ЕС по ключевым вопросам дальнейших санкций против Москвы.

А такого единства пока нет - слишком большой удар по экономике Европы, да и всего мира, нанесет полная изоляция России. О чем прямо говорят в Евросоюзе.

Есть версия, что на войну Украину толкает не ЕС и даже не американцы, а Британия, которая начала играть в свою большую геополитическую игру по расширению влияния в разных странах мира. Однако вряд ли влияние одних британцев (без согласия США и ЕС) будет достаточно для такой затеи.

Но это большая война. А если взять локальный конфликт на Донбассе, который мог бы решить отдельные задачи США? Например, остановить "Северный поток-2", обвинить Россию в выходе из Минских соглашений (сняв с Украины "неудобные" обязательства), усилить отдельные санкции против РФ.

Вероятность такого сценария, конечно, выше. Но нет никаких гарантий, что Москва ограничится помощью "республикам" и не пойдет дальше. Поскольку, по логике Кремля, раз санкции все равно будут - нужно не половинчатые решения принимать, а кардинально решать украинский вопрос по принципу "семь бед - один ответ".

О масштабном ответе России в случае наступления Украины на Донбассе говорят все чаще на разных уровнях и в Москве.

Да и весной 2021 года Россия практически прямо говорила, что при наступлении ВСУ на Донбассе ответ не ограничится пределами "ДНР" и "ЛНР". То есть, обещала действовать аналогично грузинской войне 2008 года, когда по армии Саакашвили наносились удары далеко за пределами Южной Осетии.

Именно это сейчас - главный ограничитель для локальной войны. Поскольку она имеет все шансы перерасти в большую и лишить Запад влияния в Украине.

В ходу, правда, есть еще и конспирологическая версия о том, что может случиться некий управляемый локальный конфликт - если он пройдет по договоренности между всеми сторонами, с запрограммированными последствиями. Например, бои закончатся неким "Минском-3", который будет немедленно исполнен, чтобы "спасти Украину от полной оккупации", что положит конец войне.

Но пока на такой сценарий мало что указывает. Да и уровень доверия между потенциальными сторонами такого "договорняка" - Россией и США - находится на нулевой отметке. В конце концов, если в принципе стороны рассматривают возможность таких договоренностей, то куда проще достигнуть их без войны. Которая, как известно, может развиваться непредсказуемо.