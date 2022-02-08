Во Франции после вчерашней встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина говорят, что президент России "заявил о готовности к компромиссу с Западом".

"Путин заявил о готовности к компромиссу с Западом после переговоров с Макроном по Украине", - сообщает французский телеканал France 24.

В публикации говорится, что Путин на совместной пресс-конференции заявил, что Макрон представил несколько идей, заслуживающих изучения.

"Ряд его идей, предложений по Украине возможны как основа для дальнейших шагов... Мы сделаем все, чтобы найти компромиссы, которые устраивают всех", - цитирует телеканал Путина.

Также France 24 сообщает, что Путин не сообщил никаких подробностей, но "сказал, что два лидера поговорят по телефону после встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник".

The Financial Times пишет, что Путин и Макрон якобы "заключили сделку" по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, но в Кремле ждут одобрения ее условий со стороны США.

Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых "военных инициатив" по Украине, пишет издание со ссылкой на французских официальных лиц.

Президент России, по словам источников FT, также согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях "Союзная решимость-2022".

"Отметим, что версия FT выглядит весьма забавной, с учётом того, что Россия отрицает намерения предпринять "новые военные инициативы" в отношении Украины, а также изначально заявляла, что российские войска будут выведены из Беларуси после учений.

То есть, выходит, что Макрон "уговорил" Путина сделать то, что он и так собирался делать. И "уговорил" не делать того, что он и не собирался делать.

При этом, как видим, западные СМИ старательно обходят тему предложений Макрона по Минским соглашениям, которые он повёз сегодня в Киев. Хотя, судя по пресс-конференции, это был ключевой пункт вчерашних переговоров. Но об этом молчат. Зато пишут о "готовности Путина к компромиссам", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что Макрон обсуждал с Путиным в Москве и какой план он везет в Киев.