Президент Франции Эммануэль Макрон в Москве на совместной пресс-конференции с главой Кремля Владимиром Путиным похвалил Владимира Зеленского за отзыв законопроекта о переходном периоде.

Также президент Франции заявил, что Москва пообещала не принимать неких решений, которые готовятся в России в отношении Донбассу (видимо, он имел в виду проект признания "ДНР" и "ЛНР").

Кроме того, Макрон заявил, что "нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но не путем пересмотра существующих договоренностей - возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими".

То есть Минские соглашения никто в утиль сдавать не собирается, но не исключено, что Париж предложит какие-то уточняющие формулы.

Ранее "Страна" сообщала, что на этой же пресс-конференции глава Кремля заявил, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

Также мы писали, что французский президент заявил, что сейчас главное - провести деэскалацию и договориться о конкретных мерах. "Мы это обговорили, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено", - заявил Макрон, уточнив, что "ближайшие дни будут решающими".