Президент России Владимир Путин обещал Петру Порошенко возможность политического убежища в Российской Федерации, если у того возникнут сложности в Украине.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции после состоявшихся переговоров с президентом Франции Макроном в понедельник, 7 февраля.

"Хочу подтвердить свое предложение. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - заявил Владимир Путин.

"Ну все. Теперь главная повестка украинской политики на ближайшие дни определена. Зеленский и Ко будут клеймить Порошенко как агента Путина, а Порошенко записывать гневные видео, как Путин с Зеленским вместе сговорилось уничтожить его рейтинг", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что сегодня в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они продолжались более пяти часов.

"Страна" сообщала о заявлении Путина, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

Также мы рассказывали, что Путин угостил Эммануэля Макрона олениной, осетриной и грушевым пирогом.