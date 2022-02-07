Президент Франции Эммануэль Макрон, который 7 февраля посетит Россию, а 8-го - Украину, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", - рассказали в Белом доме.

Отметим, что по инициативе французской стороны вечером 3 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. После этого Макрон созвонился с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию в мире без диалога с Москвой.

Кроме того, Макрон и Джонсон считают дипломатию приоритетным путем решения ситуации вокруг Украины.