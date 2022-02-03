Макрон допустил переговоры по Украине с Польшей и Германией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности трехсторонней с Польшей и Германией, на которой стороны обсудят ситуацию в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Указано, что речь о трехсторонней встречи зашла во время разговора Макрона с его польским коллегой Анджеем Дудой. Встреча, на которой стороны обсудят ситуацию в Украине, может состоятся уже в ближайшее время в Берлине
Стоит отметить, что последний раз в таком формате страны действовали 20 февраля 2014 года, когда министры иностранных дел Германии, Польши и Франции уговорили бывшего президента Украины Виктора Януковича пойти на компромисс с оппозицией, что и было отражено в соглашении от 21 февраля. Впрочем, уже на следующий день соглашение было нарушено и Януковича лишили должности президента.
Напомним, сегодня, 3 февраля, Макрон проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путина, а после этого созвонится с Владимиром Зеленским.
Также "Страна" сообщала, что 28 января Макрон уже беседовал с Зеленским, стороны обсудили нормандский формат. После этого Макрон обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом США.