Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности трехсторонней с Польшей и Германией, на которой стороны обсудят ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Указано, что речь о трехсторонней встречи зашла во время разговора Макрона с его польским коллегой Анджеем Дудой. Встреча, на которой стороны обсудят ситуацию в Украине, может состоятся уже в ближайшее время в Берлине

Стоит отметить, что последний раз в таком формате страны действовали 20 февраля 2014 года, когда министры иностранных дел Германии, Польши и Франции уговорили бывшего президента Украины Виктора Януковича пойти на компромисс с оппозицией, что и было отражено в соглашении от 21 февраля. Впрочем, уже на следующий день соглашение было нарушено и Януковича лишили должности президента.

Напомним, сегодня, 3 февраля, Макрон проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путина, а после этого созвонится с Владимиром Зеленским.

Также "Страна" сообщала, что 28 января Макрон уже беседовал с Зеленским, стороны обсудили нормандский формат. После этого Макрон обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом США.