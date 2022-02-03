Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня вечером проведет онлайн-переговоры с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным (в 19:00 по Киеву - Ред.). Сразу после этого - в 20:15 - созвонится с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Анонс телефонных переговоров французского правителя опубликованы на его официальном сайте.

Главной темой переговоров станут - ситуация вокруг Украины и Минские соглашения.

"Хотя, что нового будет сказано - непонятно. Путин ещё раз повторит, что Украина не выполняет Минские соглашения. А Зеленский ещё раз даст понять, что выполнять их не собирается", - комментирует предстоящие онлайн-встречи Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, ранее мы писали о том, что вчера, 2 февраля, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным.

Также мы сообщали, что в среду, 2 февраля, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон созвонились и обсудили ситуацию, разворачивающуюся вокруг Украины. Байден и Макрон поговорили о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Также в ходе разговора речь шла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.