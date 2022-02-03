Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова провести переговоры с Россией, но с условием, что встреча состоится на территории независимой от Москвы страны.

Об этом глава Минобороны сказал в ходе брифинга в четверг, 3 февраля.

"Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет, с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле". Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", - сказал Резников.

Напомним, это не первый раз, когда речь заходит о том, чтобы провести переговоры Киева и Москвы в Турции. В конце прошлого года президент Тайип Эрдоган три раза предлагал стать посредником между Украиной и Россией.

Также сообщалось, что в Кремле заявляли, что место проведение встречи вторично, на первом месте - выполнение Минских соглашений.