Министр обороны Украины Алексей Резников, который на прошлой неделе заявил о готовности к переговорам с главой Минобороны РФ Шойгу, заявил, что не видит смысла во встрече с российским коллегой с глазу на глаз. По мнению Резникова, нужно, чтобы присутствовали представители Запада.

Об этом Резников заявил в интервью LB.ua.

Алексей Резников сказал, что с глазу на глаз разговаривать с представителями Российской Федерации на этом уровне нет никакого смысла.

Также он пояснил свое заявление о готовности вести переговоры с Сергеем Шойгу.

"У меня спросили, готов ли я встретиться с Шойгу. Я ответил, что инициативы такой не было, но если кто-то ее проявит или организует, имеется в виду НАТО или Евросоюз на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале состоится конференция безопасности, или под модерацией моих коллег – министра обороны Соединенных Штатов или Великобритании – почему бы и нет? Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им угрозу. Может быть, задать свои вопросы", - сказал Резников.

По его мнению, на такой встрече должны присутствовать "мощные модераторы, посредники того же уровня".

"Сегодня есть Нормандский формат на уровне президентов, на уровне политических советников, встречи на уровне министров иностранных дел. Почему не могут быть встречи на уровне министров обороны с участием других министров обороны? И Соединенные Штаты, и Великобритания знают, что такое Будапештский меморандум, поэтому я назвал представителей этих двух стран", - заявил Алексей Резников.

Напомним, ранее Резников заявлял о катастрофе для Европы в случае вторжения России в Украину.

Также мы писали о том, что глава Минобороны Украины Резников не видит приготовлений России к вторжению.